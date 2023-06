Mulher de 35 anos é flagrada tentando entrar com 27 chips de celular da mesma operadora no Presídio Irmã Zorzi no domingo (18) no Bairro Coronel Antonino em Campo Grande.

Eles estavam mocado dentro de uma vasilha de refeição, que seria entregue para uma detenta. A mulher não foi conduzida para a delegacia. O caso foi registrado na DEPAC-CEPOL.

Não há informações sobre o paradeiro da suspeita.