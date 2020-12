Uma Mulher (39) foi flagrada nesta manhã de segunda-feira (30) por agentes penitenciários do Presídio de Trânsito no Jardim Noroeste, em Campo Grande tentando levar para dentro da unidade prisional uma porção de maconha escondida dentro do cobertor que seria entregue ao filho.

De acordo com o B.O durante a vistoria nos pertences da mulher os policiais encontraram a maconha. Diante do fato ela negou que teria colocado ali e que talvez o marido tenha feito sem o seu consentimento. Os policiais a encaminharam a Delegacia de Polícia onde foi autuada por tráfico de drogas.