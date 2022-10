Uma mulher, de 43 anos, foi presa por estelionato em Dourados. Com documentos falsos a autora tentou sacar dinheiro do Auxílio Brasil na Agência da Caixa Econômica Federal. A atendente a questionou quando a divergência da foto e a mulher respondeu que estaria em tratamento contra um câncer por esse motivo estava diferente no retrato. A atendente da Caixa desconfiou, pois, o auxílio havia sacado no dia anterior. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou a acusada a DEPAC do Município. O Delegado de plantão encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal, já que a tentativa do crime ocorreu dentro de um órgão federal.