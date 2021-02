JARDIM-MS (Correspondente) – Por volta das 05h30min de hoje (02), uma guarnição de serviço da Polícia Militar realizava policiamento ostensivo e preventivo no perímetro urbano do distrito de Boqueirão, quando abordou um veículo de passageiros, tipo van, que fazia a linha Bela Vista / Campo Grande.

Ao realizar a busca no compartimento de bagagens, os policiais localizaram uma mala contendo oito tabletes de maconha, que totalizaram 5,200 kg (cinco quilos e duzentos gramas) e dois pacotes de Skank, que totalizaram 1 kg (um quilo).

A proprietária do entorpecente, de 22 anos, foi identificada no interior do veículo e relatou que pegou o ilícito de um homem desconhecido, em uma praça na cidade de Bela Vista, e levaria até a cidade de Itu (SP) e, ainda, que receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte.

Diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante e encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil de Jardim, juntamente com a droga apreendida, para as providências cabíveis.