TRÊS LAGOAS – MS (Correspondente) – A PRF prendeu na manhã de quarta-feira (26), uma mulher transportando 479,4 Kg de maconha na BR-262. A prisão ocorreu quando os agentes deram ordem de parada ao veículo Fiat Strada, conduzido pela mulher. A motorista não obedeceu a ordem de parada e apreendeu fuga em alta velocidade.

Foi realizado o acompanhamento tático do veículo por cerca de 2 km. A suspeita realizava manobras perigosas e ultrapassagens proibidas, até o momento que ela perdeu o controle do veículo e bateu em um barranco ao lado do acostamento.

A mulher foi identificada e não possuía habilitação para dirigir. No veículo, foram localizados os entorpecentes. Também foi constatado que o veículo possuía placas clonadas, sendo encontradas as originais no interior do veículo. A envolvida, que possuía ainda dois mandados de prisão em desfavor dela, disse que pegou o veículo com a droga em Campo Grande (MS), e levaria até Três Lagoas. Diante dos fatos, a mulher foi presa e encaminhada para a Polícia Civil do município juntamente com a droga e veículo.