ANASTÁCIO-MS (Correspondente) – Uma mulher (31) foi presa flagrante na tarde de quarta-feira (16) pelo crime de tráfico de drogas. Investigações levaram os policiais até a “boca-de-fumo” da acusada. Os investigadores chegaram a flagrar um usuário saído da residência com 1g de pasta base adquirida para consumo próprio. Em diligências no local foram apreendidos uma porção de pasta base de cocaína (17g), uma porção preparada para a venda da mesma droga (1g), uma porção de maconha (9g), uma faca de cozinha utilizada para separar o entorpecente e R$ 541,00 em notas diversas. A mulher será investigada pelo crime de tráfico de drogas e as investigações continuam através do Inquérito Policial a ser conduzido pela Delegacia de Polícia de Anastácio. Caso seja condenada, poderá pegar uma pena que varia de cinco a 15 anos de prisão.