Na quarta-feira (29), mulher de 46 anos foi presa em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, por comandar um esquema de tráfico de pasta base de cocaína. Uma Mercedes-Benz usada nos crimes e também uma arma de fogo foram apreendidas com a suspeita.

Segundo as informações do SIG (Setor de Investigações Gerais), o local onde era armazenada a droga era monitorado há algumas semanas. Na quarta, os policiais constataram que havia entorpecente no local e abordaram a moradora.

Dois tabletes de pasta base de cocaína, além de uma arma de fogo foram apreendidos no local. O carro da suspeita, uma Mercedes-Benz que era usada pelo grupo criminoso para venda da droga também foi apreendido. A princípio o esquema também contava com participação de pessoas de dentro do presídio.