Mulher é presa por tráfico de drogas em Naviraí

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, fechou mais um ponto de distribuição de drogas e prendeu em flagrante a proprietária do imóvel, K.S.S., de 24 anos.

Segundo apurado, no dia 28/04, por volta das 14h30min, uma equipe de policiais civis deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar, tendo em vista que durante diligências investigativas, havia sido apurado que a proprietária de uma moradia, situada no Residencial Ipê, em Naviraí-MS, estaria comercializando drogas no referido local.

Durante as buscas, os policiais localizaram drogas do tipo maconha, sendo uma porção a granel, pesando 400 gramas, um tablete, envolto a fita adesiva, pesando 778 gramas, uma porção pesando 240 gramas, e mais 10 porções menores, devidamente preparadas para venda, pesando 80 gramas, totalizando 14 porções, pesando 1.498 gramas da mencionada substância entorpecente.

Foram apreendidos também um aparelho celular marca Xiaomi e uma balança eletrônica de precisão, razão pela qual a proprietária do imóvel, foi autuada em flagrante pelo delito de tráfico de drogas.