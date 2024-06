Mulher é presa por tráfico de drogas na Capital

Em zigue-zague mulher fura zinal no Taveirópolis em Campo Grande. A Força Tática do 3º Pelotão flagrou a motorista de um Polo vermelho transitando de maneira perigosa pela via e furando sinal vermelho. Ela foi abordada e presa com diversos tabletes de maconha dentro de caixas de isopor no porta-malas e no banco traseiro.

Presa disse que foi contratada por R$ 2 mil para buscar um carro próximo ao Aeroporto, com produtos de contrabando e descaminho, e levá-los até um posto de combustíveis na Avenida Guaicurus. Ela negou saber que se tratavam de drogas. E disse que não conhecia os donos do entorpecente e que havia recido o ilícito de dois homens desconhecidos em uma caminhonete vermelha.

A suspeita foi presa em flagrante por tráfico de drogas e levada para a DEPAC-CEPOL. A mulher aguarda passar por audiência de custódia.