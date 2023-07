Mulher é presa por tráfico de drogas no Jardim Noroeste em Campo Grande. Ela comandava uma “boca-de-fumo” na região com intensa movimentação de usuários. Com a traficante foram apreendidos três pedras de pasta-base de cocaína, duas porções de maconha, a quantia de R$394,00 em dinheiro trocado, três balanças de precisão e um celular. Ela assumiu o tráfico na região após o marido ser preso. Diante dos fatos a mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas.