A Polícia Civil por intermédio do GOI prendeu em flagrante na terça-feira (28), uma mulher por tráfico de drogas no Jardim Tijuca em Campo Grande. Ela comandava uma “boca-de-fumo” na esquina das ruas Bororós com tv Aratinha. Na abordagem ele foi presa com duas trouxinhas de pasta base de cocaína e ao vistoriar embaixo da almofada, foram encontradas mais 35 trouxinhas de pasta base de cocaína, já fracionadas e embaladas para a venda. Além da quantia de R$ 10,00). Diante dos fatos, foi dado voz de prisão à autora sendo apresentada à Autoridade Policial plantonista, que ratificou a prisão.