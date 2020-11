PARANAÍBA-MS (Correspondente) – A mulher de 36 anos foi presa por policiais militares da Força Tática que, durante o atendimento de ocorrência de vias de fato, acabaram localizando 39 invólucros com maconha em sua residência, na manhã desta quinta (12/11).

A Força Tática, após acionamento pelo telefone 190, compareceu a uma residência localizada no conjunto habitacional Ovídio para averiguar uma situação de vias de fato, devido a cobrança de uma suposta dívida.

Ao chegarem no local, os policiais ouviram uma das partes e se deslocaram até uma residência próxima, localizada na Rua E do Bairro Santa Rita de Cássia, para coletar a versão da outra parte, mas quando chegaram de frente à residência da outra envolvida, puderam avistar um cigarro de maconha na porta da casa.

Diante do fragrante, os policiais realizaram busca no domicílio e lograram êxito em encontrar mais 39 invólucros com maconha (150g) ao lado da cama da cidadã envolvida na vias de fato.

A mulher, de 36 anos, confessou aos policiais que comercializava aquela droga há cerca de 3 semanas. Ela recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi entregue na delegacia de Polícia Civil.