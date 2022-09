Uma mulher foi presa tentado roubar R$ 205.155 mil em benefício do INSS. A autora usou uma identidade falsa no nome de Luciene Machado Capella. Desconfiado o gerente acionou a polícia que ao chegar na agência recebeu uma ligação do mesmo banco do Rio de Janeiro, onde a gerente carioca relatava que uma beneficiária do INSS estava no local pedindo para abrir uma conta, porém ela localizou no sistema uma conta na capital de Mato Grosso do Sul. Durante a investigação, descobriu que a mulher do Rio de Janeiro estava sofrendo um golpe.

À polícia, a suspeita disse que não se chamava Luciene e confessou o crime. Ela foi presa em flagrante e levada para a DEPAC Cepol onde deverá responder pelo uso de documento falso, associação criminosa e estelionato na forma tentada.