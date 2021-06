Uma mulher de 40 anos foi resgatada na noite de domingo (6), após ser espancada pelo marido de 40 anos e trancada em casa, na cidade de Água Clara a 193 quilômetros de Campo Grande. O autor não foi localizado.

A polícia foi acionada por volta das 18h30 da noite deste domingo (6), e ao chegar na casa flagrou a mulher com os braços para fora nas frestas do portão pedindo por socorro. Ela estava com vários machucados e ensanguentada.

Foi necessário estourar o portão para que a mulher fosse resgatada pelos militares que a levaram para o hospital da cidade, onde foi medicada. O autor não foi encontrado, e a vítima disse que foi agredida por ciúmes do marido de seu local de trabalho.

Denuncie, não se cale!

Existem dois números para contato: 180, que garante o anonimato de quem liga, e o 190. Importante lembrar que a Central de Atendimento à Mulher – 180 -, é um canal de atendimento telefônico, com foco no acolhimento, na orientação e no encaminhamento para os diversos serviços da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres em todo o Brasil, mas não serve para emergências.

As ligações para o número 180 podem ser feitas por telefone móvel ou fixo, particular ou público. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive durante os finais de semana e feriados, já que a violência contra a mulher no Brasil é um problema sério no país.