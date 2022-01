Uma mulher de 45 anos, foi socorrida e encaminhada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), na noite dessa quarta-feira (26), após ser espancada pelo marido de 32 anos, em Campo Grande.

A briga entre o casal começou por volta das 21h40 dessa quarta (26), quando o homem passou a agredir a esposa com socos e chutes. A vítima ficou com vários hematomas no rosto sendo socorrida para a unidade de saúde das Moreninhas.

A polícia foi acionada e encontrou no autor na residência do casal, que acabou preso em flagrante. Não há informações sobre os motivos da briga.

Denuncie!!

Em Campo Grande, a Casa da Mulher Brasileira está localizada na Rua Brasília, s/n, no Jardim Imá, 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana, para que as mulheres vítimas de violência não fiquem sozinhas, mesmo em tempos de pandemia.

Funcionam na Casa da Mulher Brasileira uma Delegacia Especializada; a Defensoria Pública; o Ministério Público; a Vara Judicial de Medidas Protetivas; atendimento social e psicológico; alojamento; espaço de cuidado das crianças – brinquedoteca; Patrulha Maria da Penha e Guarda Municipal. É possível ligar para 153.

Existem ainda dois números para contato: 180, que garante o anonimato de quem liga, e o 190. Importante lembrar que a Central de Atendimento à Mulher – 180 -, é um canal de atendimento telefônico, com foco no acolhimento, na orientação e no encaminhamento para os diversos serviços da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres em todo o Brasil, mas não serve para emergências.

As ligações para o número 180 podem ser feitas por telefone móvel ou fixo, particular ou público. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana,