Uma mulher de 28 anos acabou esfaqueando o ex-marido na madrugada desta quarta-feira (26) após ser agredida durante uma discussão no bairro Portal Caioba, em Campo Grande. As agressões começaram por volta da 1h50 da madrugada desta quarta (26). Segundo a mulher que contou na delegacia que estava separada do homem há 11 meses depois de um casamento de cinco anos. Os dois haviam ido em uma confraternização de amigos em comum, e na volta para casa, o ex-marido passou a discutir com a vítima por causa de ciúmes sendo que passou a esganá-la e a puxar seus cabelos batendo a sua cabeça contra a parede. Ela, então, conseguiu empurrar o autor que se apossou de uma faca e foi em direção a mulher desferindo um golpe na sua cintura. A vítima conseguiu tomar a faca do ex-marido e acabou golpeando-o no peito. Ela chamou a polícia que acabou socorrendo o homem até om posto de saúde do Coophavila, mas devido aos ferimentos foi encaminhado para a Santa Casa, e a mulher levada para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para prestar esclarecimentos.