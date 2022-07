Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos em conjunto com agentes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, prenderam Adriana Aparecida Nunes de 43 anos foragida a 10 anos por matar o vizinho queimado em 2005, na cidade de Campo Grande. A autora foi localizada e detida no interior de uma agência dos Correios no Centro do RJ. A Polícia não informou para qual presídio a foragida foi transferida.