A Polícia Civil efetuou, nesta segunda-feira (16) a prisão em flagrante de uma mulher de 46 anos, por furto de energia elétrica, tendo como vítima a prefeitura municipal de Anaurilândia. O caso aconteceu em um assentamento que fica na zona rural do município.

De acordo com o apurado pela Delegacia de Polícia Civil que recebeu uma denúncia de possível furto de energia num padrão que funciona próximo a uma caixa d’agua de propriedade da prefeitura. Logo após a confecção do Boletim de Ocorrência, uma equipe policial foi até o local e constatou o “gato”. Verificou-se que havia um fio ligado diretamente e clandestinamente no padrão, subtraindo a energia elétrica que é paga pela prefeitura, até um lote próximo. Desta maneira, a equipe policial foi até o lote e localizou a proprietária do imóvel.

Durante entrevista, ela confessou que em razão da energia dela ter sido cortada a mesma efetuou a ligação clandestina há alguns meses, pois possui conhecimento em elétrica. A investigada foi autuada em flagrante pela autoridade policial. Como o crime de furto de energia é afiançável, foi arbitrada fiança e a investigada responderá pelo delito em liberdade. O crime de furto pode chegar a 4 anos de prisão.