Mulher investigada por tráfico de drogas é presa pela Polícia Civil em Ladário

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Ladário-MS, prendeu em flagrante, nesta quarta-feira, 30/08, K.K.G.B. (20), investigada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações tiveram início com o cumprimento de mandado de busca domiciliar para apurar suposta traficância em boca de fumo no bairro Alta Floresta.

Durante o cumprimento da busca domiciliar no dia 20/07/2023, A.K.V.B. (27) realizou um disparo de arma de fogo para cima e correu em direção à mata, tomando rumo incerto. Após o fato, com o deferimento do pedido de prisão preventiva representado pela autoridade policial, o indivíduo foi localizado e preso preventivamente.

Posteriormente, com o curso da investigação, apurou-se que sua namorada (K.K.G.B.) também participava do comércio das substâncias ilícitas, tendo ela, inclusive, tentado coagir testemunhas para que não confirmassem as atividades ilícitas de seu convivente. Desse modo, a investigada também teve a sua prisão cumprida.

Após a prisão, a autora foi encaminhada até a Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerá à disposição da Justiça. A investigação prosseguirá para apurar toda a dinâmica dos crimes.

A Polícia Civil ressalta que o combate ao crime continuará ocorrendo de maneira firme e constante. Denúncias para a Delegacia de Ladário podem ser feitas pelo número: (67) 3226-1090. O sigilo da identidade e do número telefônico serão mantidos.