Mulher de 45 anos acordou no quarto de um motel, sem dinheiro nem celular, no final da manhã desta quinta-feira (29), em Campo Grande. Ela acredita ter sido dopada por um homem que ela conheceu horas antes, em uma conveniência, na avenida Eduardo Elias Zahran.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou à polícia que bebia sozinha, no comércio que fica no bairro Antônio Vendas. Em dado momento, um rapaz, aparentando ter 26 anos, puxou conversa com ela e os dois passaram a beber juntos.

A vítima não sabe o nome ou apelido do jovem e o descreveu como bem vestido e de boa aparência. Ele era branco, com cerca de 1,68 cm de altura. A vítima detalha que pagou diversas cervejas e notou que ele percebeu dinheiro na bolsa dela.

Ainda segundo o registro policial, por volta das 2h, os dois pegaram um carro de aplicativo e foram até um motel, na região do bairro Maria Aparecida Pedrossian. Ela recorda apenas de ter entrado no estabelecimento, feito o pagamento adiantado e pedido duas cervejas.

A vítima acordou por volta das 11h30 e percebeu que o telefone e R$ 500 tinham sumido, assim como o companheiro. Ela questionou uma funcionária do motel, que explicou que o rapaz havia deixado o local há pouco tempo para comprar marmita. O caso foi registrado como furto qualificado na Depac Cepol.