PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Uma jovem de 27 anos que era mantida em cárcere privado pelo ex-namorado de 22 anos é resgatada. Ele chegou a tentar negar os fatos, mas foi detido nesta quinta-feira (16). De acordo com a Polícia Civil, foi feita diligência para intimação do rapaz. Ele é o autor de lesão corporal e violência doméstica em caso registrado anteriormente. Os policiais receberam informação de que ele estaria mantendo a ex em cárcere privado. Havia contra ele uma medida protetiva. O suspeito se dirigiu até a delegacia e negou os crimes alegando que não mantinha mais contado com a ex. Os policiais desconfiaram dele e após monitorarem descobriram que a ex-namorada está sendo mantido por ele em cárcere privado. A vítima estava sendo mantida na casa há pelo menos duas semanas, desde novembro, sob ameaças de morte contra ela e os familiares. O suspeito dizia a ela que que não voltasse com ele a mataria e depois iria cometer suicídio. Com medo, ela acabou permanecendo na casa do autor.

Detido em flagrante pelo descumprimento de decisão judicial, ameaça, injúria, vias de fato e cárcere privado, ele foi encaminhado para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) do município.