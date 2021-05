Aconteceu nesta sexta-feira (30) por volta das 21 horas, no Bairro Paranapunga, em Três Lagoas – 340 km da Capital. A autora, disse na polícia que matou o marido Claudimar Ferreira da Silva (31) para se defednder de agressão e também porque já estava cansada de apanhar dele.

Informações são de que o casal morava na zona rural da cidade, mas o crime ocorreu quando estava na casa de parentes de Claudimar onde ela foi agredida com socos no rosto pela vítima por causa de ciúmes. Ele teria dito a ela que se soubesse dela com outro homem a mataria.

Após o crime a autora ficou no local e entregou a faca aos policiais que a conduziram até a delegacia para prestar esclarecimentos. Ela não foi presa em flagrante e o caso registrado como homicídio privilegiado.

O casal vivia juntos há 9 anos e tinha 3 filhos.

