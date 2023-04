Mulher morre ao encostar em alambrado de supermercado

Elaine Regina Domingues Santos, de 40 anos, corria com o marido na Avenida Nuno de Assis quando ao encostar num alambrado do Supermercado Tenda Atacado sendo eletrocutado em Bauru (SP). Ela chegou a ser socorrida pelo esposo ao hospital, mas não resistiu. Em nota, o Supermercado Tenda disse que lamenta o ocorrido e informou que a mulher teria passado mal no estacionamento da unidade. A nota diz ainda que a “empresa abriu uma investigação para apurar todos os detalhes. A rede e seus colaboradores se solidarizam com a dor da família diante desta perda irreparável”.