Mulher morre com dor no estômago após fazer abdominoplastia em Campo Grande

Nesta quarta-feira (17/05), uma mulher, de 41 anos, moradora do bairro Vila Marcos Roberto, em Campo Grande, faleceu após complicações possivelmente relacionadas a uma cirurgia estética no abdômen, conhecida como abdominoplastia.

Segundo relato do Boletim de Ocorrência, a mulher havia realizado a cirurgia há cerca de um ano. Nos últimos dias, ela vinha se queixando de dores no estômago, mas se recusava a procurar atendimento médico. Ontem, a vítima teria ido a um Posto de Saúde em busca de ajuda, porém, devido à demora no atendimento, decidiu voltar para casa sem receber assistência médica adequada.

Durante a noite, as dores se intensificaram, o que levou o acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) por volta das 07h45 de hoje. A equipe médica do SAMU esteve na residência da vítima e realizou os procedimentos de reanimação, entretanto, infelizmente, a vítima já estava sem pulso quando os primeiros socorros foram iniciados. O óbito foi constatado às 08h15.