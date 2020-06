A Secretaria Municipal de Saúde de Sidrolândia, confirmou nesta terça-feira (09), a suspeita de que uma idosa de 61 anos que faleceu na segunda-feira (08), no Distrito do Quebra Coco, possa ter sido vítima do novo coronavírus.

Segundo as informações, a vítima foi atendida no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e em seguida encaminhada em estado grave para o Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa, onde acabou vindo a falecer.

Dona Cícera era irmã do Frei Júnior Rosa e seu sepultamento foi realizada algumas horas após a constatação de sua morte, conforme orientação das normais para vítimas fatais pelo novo coronavírus.

Caso o caso seja confirmado, esta seria a primeira ocorrência de vítima fatal pelo novo coronavírus em Sidrolândia e o sexto caso confirmado. A Secretaria de Saúde aguarda resultado da coleta do PCR enviado ao laboratório Lacen para confirmar ou não a doença como causa da morte.

Membros da família da idosa e outras pessoas que tiveram qualquer tipo de contato com a vítima já estão sendo acompanhados pelos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde.