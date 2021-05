Alessandra Gonçalves de Rezende não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta terça-feira (4) depois de acidente entre um veículo Ford Fiesta e um caminhão, na BR-163, em Campo Grande, na saída para Cuiabá.

De acordo com informações de um primo da vitima, que se identificou apenas como Thiago, para fazer um exame de covid na Capital, mas não soube dizer o que teria causado o acidente. Alessandra estava no banco traseiro e o carro era dirigido pelo filho da vítima que não teve identidade e estado de saúde revelados.

O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã e o primo da mulher esteve no local para fazer a retirada do veículo que ficou com a lateral destruída pelo impacto da colisão. Não há informações sobre o caminhão envolvido na batida.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local para atender a ocorrência. A pista chegou a ficar interditada e houve congestionamento de veículos. (Veja no vídeo abaixo).