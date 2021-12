A filha de uma mulher de 46 anos ligou para a Polícia nesta quinta-feira (02), em Ponta Porã, após ver a mãe ser espancada pelo pai dentro de casa. De acordo com o site Água Clara MS, quando os agentes chegaram na residência, encontraram a mulher com hematomas e sem os dentes da frente, quebrados por conta da agressão.

A vítima contou que negou dinheiro ao marido, de 37 anos, que queria comprar mais cerveja. Com a negativa, ele passou a dar tapas no rosto dela, quebrando os dentes. O casal foi levado para a delegacia, entretanto, no local, ela negou ter sido agredida e afirmou que os machucados foram causados por conta de uma queda.