Mulher pede dipirona ao 190, PM percebe denúncia de violência e prende marido agressor em Campo Grande. A princípio o agente do COPOM achou que se tratava de um trote, mas a mulher insistiu. O policial então perecendo que se tratava de violência doméstica enviou uma viatura ao local. No local o autor foi preso em flagrante e encaminhado a Delegacia da Mulher. A situação comoveu a equipe de atendimento do Copom e os policiais fizeram uma vaquinha e compraram uma cesta básica para a vítima, que passava por problemas financeiros.