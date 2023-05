Mulher perde controle da moto cai e morre na MS-112

Nívea Fernanda da Conceição de Lima, de 32 anos morreu após sofreu um acidente na MS-112 em Cassilândia. A vítima pilotava uma moto vermelha quando por volta das 19 horas de domingo (1) perdeu o controle da direção caindo na pista sentido Inocência x Cassilândia.

Uma ambulância foi até o local, mas quando os enfermeiros chegaram Nívea já estava morta. Ela sofreu múltiplas fraturas no rosto e membros superiores. Não se sabe ainda o motivo do acidente. Amigos chegaram a fazer uma vaquinha para o translado do corpo de Nívea.