Uma mulher de 48 anos procurou a Delegacia de Polícia na segunda-feira (4) após cair em um golpe do falso carro à venda no Facebook. A polícia, a vítima contou que perdeu R$ 11 mil depois de se interessar em anúncio feito em uma rede social. A vítima relatou que enquanto navegava pelo Facebook a internauta se deparou com anúncio de um automóvel Corsa Sedan 2012. No telefone informado na publicação ela conversou com o vendedor que se apresentou como Felipe Silva que levou a cliente para ver o veículo e fechar negócio.

Confiante de que o negócio estava seguro transferiu o valor para a conta informada pelo suspeito. Contudo ao chegar no despachante se deparou com o verdadeiro dono do automóvel informando que não conhecia o autor e que apenas negociou com ele pelo celular.

Na conversa, Felipe disse que queria comprar o carro e que depositaria o valor pedido, no entanto, informou que o pagamento não havia sido feito. Após ver que havia caído em um golpe a vítima procurou a polícia. O caso foi registrado como estelionato na 2ª Delegacia de Polícia Civil e está sendo investigado.