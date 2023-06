Mulher pula da janela de apartamento para escapar de agressões do marido

Uma mulher de 56 anos pula de janela de apartamento para fugir de agressões do marido de 22 anos em Campo Grande. Ele arrombou a porta com um chute e assustada ela correu pulou a janela do apartamento que fica no 1º andar e acabou quebrando a perna. O SAMU foi acionado e encaminhou a vítima a Santa Casa. O autor foi encontrado e admitiu ter estourado a porta, sendo preso. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher.