Mulher que fingia ser funcionária de banco é presa

Letícia Dayane foi presa, fingindo se passar por uma funcionária de banco para aplicar golpes em idosos, em uma agência do Banco do Brasil, em Perdizes/SP. A vítima é uma idosa de 75 anos que relatou que tentaram aplicar o golpe no caixa eletrônico. A golpista foi presa saindo da Agência Bancária; e confessou o crime.

O caso foi registrado como estelionato no 91° DP.

Nota do Banco do Brasil

“O Banco do Brasil informa que suas unidades são monitoradas 24 horas por sistema interno de TV. Quando detecta ilícitos ou tentativas de furto nas dependências de suas agências, o BB relata imediatamente às autoridades policiais por meio de contato no 190 ou pelo registro de boletins de ocorrência.

O Banco adota protocolos rigorosos para garantir a segurança na emissão dos crachás utilizados por seus colaboradores. O simulacro de identificação funcional em poder da falsária contém erros grosseiros e não corresponde ao padrão utilizado pelo banco para uso exclusivo dos seus funcionários.

O Banco colabora, no âmbito da sua atuação, com as investigações da ocorrência registrada na Agência Perdizes”.