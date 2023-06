Mulher que levaria droga para SINOP – MT é presa pela Polícia Militar do Distrito de Nova Itamarati

Ponta Porã (MS) – O fato ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (05/06), quando Policiais Militares do Distrito de Nova Itamarati receberam uma denúncia de que, na rodovia MS-164 trafegava um veículo Ford/Fiesta e que, possivelmente, estaria carregado com drogas.

De acordo com o condutor do veículo, o qual trabalha como motorista de aplicativo, o mesmo foi contratado para levar a autora até o município de Campo Grande – MS e achou estranho a passageira não autorizar que ele verificasse o conteúdo que havia em suas bagagens. Diante disso, achou melhor informar as autoridades policiais sobre o ocorrido, para evitar que não fosse apontado como autor do fato.

Durante a abordagem ao veículo, os policiais localizaram aproximadamente 24,900 kg (vinte e quatro quilos e novecentas gramas) de maconha, divididas em 25 tabletes.

A droga estava acondicionada em uma mala de cor preta e, também, em uma bolsa de mão e em uma caixa de papelão, os quais estavam no porta-malas do veículo.

A autora (26) disse aos policiais que pegou a droga próximo ao terminal rodoviário de Ponta Porã – MS e levaria de UBER até Campo Grande – MS. Em seguida, pegaria um ônibus para a cidade de SINOP – MT, onde receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo transporte.

Diante das circunstâncias, a autora foi encaminhada ao Primeiro Distrito Policial, onde foi entregue juntamente com a droga apreendida.

