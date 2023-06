Mulher resgatada no Tarsila do Amaral estava 1 mês em cárcere privado em Campo Grande

Uma mulher de 50 anos foi resgatada nesta quinta-feira (29) por equipes de policiais militares da 11ª CIPM no bairro Tarsila do Amaral, em Campo Grande. Ela estava em estado de pânico quando foi encontrada e, inicialmente, negou a situação em que se encontrava. No entanto, durante o diálogo com os agentes, acabou confirmando que estava em cárcere privado há cerca de um mês.

A vítima estava vivendo um verdadeiro pesadelo nas mãos do companheiro, de 41 anos, que a ameaçava constantemente. O suspeito chegou a ameaçar “arrancar sua cabeça”.

Após a confirmação do cárcere privado, a mulher foi levada para a sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde recebeu atendimento.

No local, as equipes policiais agiram rapidamente para capturar o suspeito, que estava se preparando para fugir. O homem foi surpreendido pelos militares enquanto tentava escapar utilizando uma escada. No entanto, ele foi preso.

O caso segue em investigação pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de MS.