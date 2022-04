Uma jovem de 29 anos foi agredida pelo marido de 32 anos na manhã de sábado (2) após se recusar a dar dinheiro a ele para comprar drogas no bairro Vila Popular em Campo Grande (MS). O casal está junto há cerca de cinco meses. O acusado acordou a companheira pedindo-lhe dinheiro para comprar entorpecentes. Ao recusar o mesmo a agrediu com soco no rosto. E com uma faca a ameaçou de morte. Chegou a quebrar a TV do casal e o celular da esposa. O sobrinho do suspeito, que estava na casa, interveio para evitar que algo pior acontecesse.

Após os fatos, o acusado fugiu e não foi localizado até o momento. A mulher registrou o caso na DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), solicitando medidas protetivas de urgência.