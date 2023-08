Mulher sofre queimaduras durante depilação a laser no Nova Lima

Mulher sofre queimaduras de 2ª grau ao fazer depilação a laser em estúdio no Nova Lima em Campo Grande. A vítima compareceu a Delegacia de Polícia e registrou um B.O relatando que após o procedimento estético começou a sentir fortes dores e ardência nas axilas e virilha.

Ela relatou a depiladora que disse que sua pele era sensível a aconselhado a usar uma pomada. Mas não melhorou. A Gerente do local confessou a cliente que esqueceram de colocar um filtro no aparelho ocasionando a queimadura, mas se prontificou a ajudar e dar assistência no que for possível.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa.