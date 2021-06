CAMPO GRANDE/MS- Era por volta das 19h10, desta segunda-feira (7), quando a vítima, de 37 anos, foi abordada pelos dois bandidos, ao estacionar o carro na Av. Calógeras, no centro da cidade, em frente à Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio. Quando tentava descer um dos homens a empurrou de volta para dentro do veículo.

O bandido perguntou se a mulher poderia ajudá-lo com R$ 1.700,00, pois ele precisava sustentar os filhos. A vítima disse que só tinha o dinheiro no banco, e os três foram, no carro da mulher, até um caixa eletrônico, em uma farmácia no bairro Tiradentes e lá sacaram o dinheiro. Na sequência os três seguiram para BR-262, na saída de Três Lagoas, onde a vítima foi abandonada.

Antes, um dos bandidos devolveu a chave da casa da vítima, pediu desculpas e avisou que deixariam o carro estacionado em um mercado na rua Rui Barbosa. A vtima andou por cerca de 20 minutos até chegar ao pátio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), onde conseguiu pedir ajuda.

A vitima contou que um dos bandidos era branco, magro, barba por fazer, cabelos castanhos claros e curtos, idade máxima de 23 anos, destro, e estava com camisa do tipo pólo e calça jeans; já o comparsa, que ficou como motorista era negro, magro, estatura mediana, sem barba, usava calça e camiseta, idade também em torno de 23 anos. Até ao final da manhã, o veículomainda não haviasido localizado.