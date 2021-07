Uma mulher de 50 anos teve o carro roubado durante um assalto na noite de ontem (21), na Rua Marquês de Olinda, no bairro Universitário, em Campo Grande. A vítima disse que foi até a casa do primo, desceu do carro, conversou e ao retornar para o veículo, foi abordada por dois bandidos, que estavam a pé.

Um deles portava uma arma de cor prata. Ela afirma que o assaltante apontou a arma e pediu o carro. A vítima entregou as chaves e os bandidos fugiram, tomando rumo ignorado.

Veículo recuperado

Uma equipe da Polícia Militar encontrou o carro horas depois, na Avenida Gury Marques. O carro teria sido abandonado pelos assaltantes. O veículo foi devolvido para a mulher.