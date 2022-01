Mulher, de 44 anos, teve a casa roubada na madrugada desta sexta-feira (31), em Três Lagoas, enquanto dormia. De acordo com a ocorrência, a vítima estava no quarto, dormindo, quando o bandido entrou no local e furtou diversos objetos.

Foram levados um ventilador, documentos, cartões, além de outros objetos. O caso foi registrado na delegacia da cidade.