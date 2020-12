A mulher de 42 anos, que não teve nome divulgado, tentou matar o marido com uma facada nas costas e por pouco não acertou o coração. Aconteceu hoje por volta das 4 horas da madrugada, na rua Bom Viver no município de Bonito – 257 km da Capital. A vítima conseguiu correr e escapar da morte. Ele foi encontrado estado grave, gemendo de dores, e levado ao hospital por pessoas que passavam pelo local.

A autora não teve nome divulgado, mas foi encontrada pela polícia, em frente da casa dela, sentada, tomando cerveja com amigos, na maior tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Ela assumiu que esfaqueou o marido porque ele chegou em casa bêbado e começou a xingá-la.

A mulher foi levada ao quartel da Polícia Militar e, no local, ameaçou o marido dizendo que iria matá-lo com uma facada no peito quando fosse solta. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil da cidade e presa em flagrante.