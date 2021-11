Igor da Silva Bezerra, de 20 anos, morreu, na tarde desta terça-feira (23), após ser assassinado pela sua companheira com um golpe de faca na altura do tórax, na rua Benjamin Constant, em Rio Brilhante. Conforme as primeiras informações, o crime foi cometido pela pessoa identificada como José Carlos, transexual de nome social “Carla”. A prisão aconteceu em flagrante após a chegada da Polícia Militar.

O relacionamento entre as partes era considerado conturbado, mas ambos permaneciam juntos há 9 anos, segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real. Porém, hoje o casal teria discutido por ciúmes e Carla teria alegado que não queria matar seu companheiro, mas sim se defender.

O golpe atingiu diretamente o tórax da vítima, que permaneceu em pé por alguns momentos, caminhando até a beira da rua, onde caiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Igor não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar, Civil e Perícia estiveram no local e realizaram os levantamentos do crime.