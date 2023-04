Mulheres são presa ao tentar entrar em presídio com drogas

Policiais penais impedem visitantes de entrarem com drogas em presídios de Dois Irmãos e Paranaíba. O entorpecente estava escondido em meio a alimentos. Em Paranaíba uma mulher foi flagrada com 500 gramas de cocaína em vasilha de alimento. A comida seria entregue ao companheiro, que cumpre pena no local.

Setes chips e quatro cartões de memória estavam escondidos em meio a pedaços de carne cozida com uma visitante que adentrava a Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti. Os materiais tinham como destino o companheiro, interno no local.

Ambas visitantes foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil para registro de ocorrência e providências cabíveis.