Arqueólogos dizem ter encontrado uma múmia coberta de ouro num sarcófago fechado há 4.300 anos. Acredita-se que esta múmia, os restos mortais da munia são de Hekashepes um dos membros que pertenceu à realeza mais antigos e completos já encontrados no Egito. A múmia foi descoberta a 15 metros de profundidade em um cemitério em Saqqara, no sul do Cairo, onde três outras tumbas foram encontradas. A descoberta ocorreu no sítio arqueológico de Saqqara, ao sul do Cairo.