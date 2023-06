Mundo Novo apresenta obras ‘nos quatro cantos do município’

O Governo de Mundo Novo apresentou a situação do município e mostrou que há obras em andamento em todas as regiões. Segundo o prefeito Valdomiro Sobrinho, “a frase ‘obras nos quatro cantos do município’ é muito além de uma expressão, é uma realidade”.

Valdomiro afirmou que trabalha para que o ritmo de obras continue neste e no próximo ano. “Estamos em conversas com o governo estadual, que é municipalista e vamos à Brasília. O desenvolvimento tem que continuar, com apoio da Câmara Municipal”, apontou Sobrinho.

São 23 obras em andamento. Algumas lançadas no Programa 31 Obras Simultâneas (em dezembro) e outras lançadas neste ano. São seis realizadas somente com recursos próprios e as demais em parcerias: 02 com a Itaipu; 05 com o governo federal; 01 estadual/Itaipu; 02 estadual/federal; e 09 estadual.

Região Norte: Universitário e Vila Nova

Obras de drenagem, pavimentação asfáltica, habitação, sinalização de trânsito e infraestrutura na saúde e educação acontecem nesta região da cidade.

Vila Nova:

Pavimentação e drenagem das ruas Ilson Moreira, Aparecida Malvezzi e Aníveo Ferreira (Recursos Próprios);

Sinalização de Trânsito Vertical e Horizontal, além de quatro redutores de velocidade (parceria estadual);

Drenagem na Rua Juvência Ferreira da Silva para pavimentação nesta e nas Café Filho, Travessa Abolição e Marechal Hermes (parceria federal/Fábio Trad);

Asfalto nas ruas Café Filho e Guarani (parceria federal/Fábio Trad).

Universitário:

Reforma na Escola Terezinha Mendonça (Recurso Próprio);

Ampliação e revitalização do Cei Elmo Jorge (Recurso Próprio);

Após ampliação, Revitalização do Posto de Saúde Walid Nage (parceria estadual);

Duplicação da Avenida Otaviano Côrrea (parceria federal/Vânder Loubet);

Asfalto na Travessa Leonardo Waloszek (parceria federal/Fábio Trad);

Construção de 10 casas atrás do ‘Posto de Saúde’ (parceria estadual);

Conclusão do Complexo Laboratorial e Herbário na UEMS (parceria estadual/Itaipu);

Sinalização de Trânsito Vertical e Horizontal (parceria estadual);

Região Oeste: Copagril

Obras de saneamento básico, asfalto, de segurança hídrica e sinalização de trânsito são alguns dos investimentos.

Rede Coletora de Esgoto (parceria estadual);

Pavimentação de 11 quadras na região alta do bairro (parceria federal/Simone Tebet);

Superpoço sendo construído no bairro (parceria estadual);

Sinalização de Trânsito, incluindo uma faixa elevada em frente ao Cei José Honorato (parceria estadual);

Região Leste: Itaipu

Praça, Programa Luz de Led, Sinalização de Trânsitos são realizações.

Praça Vanderval Queiroz (parceria estadual);

Programa Luz de Led levará iluminação pública ao Conjunto Cícero Cavalcante e troca de lâmpadas em outros locais do bairro (Recurso Próprio);

Sinalização de trânsito também contempla o bairro, com informação horizontal e vertical (parceria estadual);

Região Sul: Berneck, São Jorge e Fleck

Recapeamento Asfáltico, novo asfalto, reforma do Detran, Programa Luz de Led, Rede Coletora de Esgoto, adaptações na Escola Carlos Chagas e Sinalização de Trânsito contemplam os três bairros.

Berneck:

Sinalização de trânsito (parceria estadual);

Asfalto na Avenida Brasília, no Berneck (Recurso Próprio);

Reforma do Detran, no Berneck (parceria estadual);

Rede Coletora de Esgoto (parceria estadual e federal);

Estação de Tratamento de Esgoto (parceria estadual e federal);

Noventa casas do Conjunto Valério de Medeiros (convênio estadual e federal).

Luz de Led ilumina pista de caminhada do Estádio Toca do Urso e revitaliza Avenida Campo Grande, no Berneck (Recurso Próprio);

Construção de quadra de Beach Tênnis na Toca do Urso (Recurso Próprio);

Reforma do Conviver (parceria federal).

São Jorge:

Recapeamento asfáltico no São Jorge (parceria estadual);

Rede Coletora de Esgoto (parceria estadual);

Estação Elevatória de saneamento Básico (parceria estadual);

Sinalização de trânsito, com acréscimo de duas faixas elevadas e dois redutores de velocidade (parceria estadual).

Fleck:

Recapeamento asfáltico no São Jorge (parceria estadual);

Rede Coletora de Esgoto (parceria estadual);

Adaptações de salas das Escola Carlos Chagas (Recurso Próprio).

Região Central: Centro e Tapajós

Na região central, investimentos em infraestrutura que contribuem com as áreas da Saúde, Segurança Pública e Educação.

Centro:

Construção de uma Fisioterapia Municipal (parceria estadual);

Sinalização de Trânsito vertical e horizontal (parceria estadual);

Rede Coletora de Esgoto (parceria estadual e federal).

Tapajós:

Sinalização de Trânsito vertical e horizontal, com direito a uma faixa elevada (parceria estadual);

Rede Coletora de Esgoto (parceria estadual e federal).

Área Rural: Jatinho, Asa Branca e Gleba 01

Obra na área rural fica com construção de uma unidade de transbordo e de cascalhamento de estradas rurais, ambas em parceria com a Itaipu Binacional.

Construção de um Transbordo próximo à Glebas 01, acabando com a expressão de lixão na antiga UPL e readequação de estradas, com levantamento e cascalhamento, no Jatinho (incluindo Buscapé e Meu Pequeno Paraíso) e Asa Branca.