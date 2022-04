Reunião ocorrida na manhã da última segunda-feira (11), no Paço Municipal de Mundo Novo, aprovou o estudo técnico realizado pela equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura para a instalação de um loteamento próximo ao Porto Isabel.

O loteamento Jardim América ficará próximo, também, de um aeroporto. A área para a construção de um aeroporto e as áreas do Porto Isabel e Prainha do Cascalho foram doadas pela empresa Incorporadora Rio Paraná S.A., ao município. A empresa construirá o loteamento através da M. Bertoni Construções.

Serão 314 lotes residenciais e 24 comerciais, com 10 ruas a serem construídas. O loteamento terá 160.208 m², caso seja aprovado pela Câmara Municipal.

Presentes o prefeito Valdomiro Sobrinho, a vice-prefeita Rosária Andrade, o presidente do Legislativo municipal, Paulo Lourenço, secretários municipais Leandro Soares (Administração) e Adacildo Oliveira (Gestão e Planejamento) e integrantes do setor da Engenharia municipal: Nelson Tatsuno, Mauri Pereira e Cesar Cervantes.

Zuet terá mais de cem hectares, com aeroporto, nova prainha e Porto Isabel

O loteamento fará parte de um dos quatro setores da Zona Urbana Especial de Turismo e Tecnologia (ZUET): SIT – Setor Industrial e Tecnológico; SHL – Setor Histórico de Habitação e Lazer; SPL – Setor Portuário e Logístico; SAT – Setor de Atividades Turísticas.

A área da ZUET terá mais cem mil hectares, com a construção de um aeroporto e uma nova rodovia e Prainha do Cascalho.

A Prainha, com o acesso pavimentado da Ponte Ayrton Senna até o local, ficaria em cerca de R$ 60 milhões, e deve ter parceria da Itaipu Binacional. Já o aeroporto, tem parceria do Governo do Estado, em projeção de R$ 10 milhões de investimento.

No Porto Isabel, o projeto prevê a construção de um posto de saúde, escola, creche e praça, caso o mesmo se torne um distrito.

O projeto, denominado de ‘Mundo Novo Turismo e Tecnologia’, tem como foco a inovação, a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico e aponta a estruturação física do Polo Desenvolvimento Industrial, Tecnológico e Turístico de Mundo Novo.