MUNDO NOVO: Assinatura para últimas 30 das 90 casas no Berneck deve acontecer neste mês

O Conjunto Valério de Medeiros, no bairro Berneck, deve ter a confirmação dos seus últimos 30 moradores. O Governo de Mundo Novo, através da coordenadoria de Habitação, informou que a assinatura dos contratos das 30 últimas casas, das 90 programadas, estão próximas de serem assinadas.

A primeira etapa ficou em R$ 3,3 milhões e a segunda etapa em R$ 3,4 milhões. A terceira etapa deve ter aporte financeiro similar, fechando cerca de R$ 10 milhões na obra. As 60 primeiras casas têm previsão de ficarem prontas até dezembro. Já a etapa III, um ano de prazo após a assinatura dos contratos (previstos para este mês).

As casas têm parceria do município com o estado (Agehab) e governo federal. O pavimento asfáltico e a drenagem já foram construídos.