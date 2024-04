MUNDO NOVO: Dia D da vacinação contra a influenza neste sábado.

A Secretaria Municipal de Saúde promove no próximo sábado (13), o Dia “D” de Vacinação contra a Gripe Influenza em três locais de atendimento. No Posto Central e do Fleck das 08h às 16h, e na Praça Oscar Zandavalli das 14h até as 19h, apenas para adultos.

A pessoa prioritária deve levar um documento pessoal e comprovação de que pertence a um dos grupos prioritários. Caso possua a carteira de vacinas, é importante levá-la, para registro da dose recebida.

CONFIRA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS:

Crianças de 06 meses a menores de 06 anos;

Idosos com 60 anos ou mais;

Gestantes;

Perpétuas (Pós parto até 45 dias);

Pessoas com deficiência;

Pessoas com doenças crônicas (Independentemente da idade);

Trabalhadores da Saúde, Educação (professores), do Transporte e da Segurança.

VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE

Já a vacinação contra a dengue ainda segue na imunização de crianças de 10 a 14 anos, no Posto de Saúde Waldir Pazzoti. De acordo com a coordenadora de Vacinação, Kátia Mendonça, ainda não há previsão para a liberação de uma nova faixa etária, pois o Ministério da Saúde alega que a cobertura nacional está muito baixa. Caso a pessoa contraia o vírus da dengue, ela deve esperar até seis meses para se vacinar contra a doença.

O Ministério da Saúde reforça que embora o país conte com as primeiras doses da vacina, essa ainda não é a principal estratégia para reduzir os casos e mortes por causa da doença. A melhor forma de se proteger contra a dengue é eliminar os focos de transmissão combatendo os criadouros.

O Brasil já registrou, desde o início do ano, 3.062.181 casos prováveis de dengue. Desde o início do ano, foram registradas 1.256 mortes por dengue em todo o país.