Na manhã da última terça-feira (31), a vice-prefeita Rosaria Andrade e o diretor municipal de Trânsito, César Filho, receberam os empresários Alan Henrique e Ricardo Alves no Paço Municipal, para discutir sobre o projeto de sinalização viária em todos os bairros do munícipio.

Este investimento é fruto de uma parceria com o Detran (diretor-presidente Rudel Trindade) e com o governo do estado, através do deputado estadual Lídio Lopes. Ao todo, são 42 municípios do estado, incluindo Mundo Novo, que foram contemplados com o projeto.

Segundo César Filho, a empresa terceirizada que irá executar o trabalho deve estar no município na próxima semana. Todos os bairros receberão sinalização horizontal e vertical, faixa elevada para pedestres, redutor de velocidade, instalação de placas etc.