MUNDO NOVO: Estrada do Jatinho teve seu cascalhamento concluído em no município

O Governo de Mundo Novo concluiu a obra de levantamento, readequação e cascalhamento dos quase dez quilômetros da Estrada do Jatinho. O término, com o cascalhamento dos últimos 2,3 Km (a partir da Ponte do Rio Viticuê), aconteceu nesta quarta-feira (21).

O atual convênio com a Itaipu Binacional tem quase R$ 2 milhões de investimento no produtor rural, com estabilização de leito de estrada, conservação do solo e cascalhamento de estradas. Este último serviço tem 60% do custeio pela Itaipu e 40% pelo governo municipal.

Na sequência, as estradas Meu Pequeno Paraíso, Buscapé e Asa Branca. Ainda deste convênio (assinada em junho de 2022), a Estrada Gazin havia sido a primeira a receber o serviço.

O trabalho é executado pela administração, com parcerias das secretarias de Infraestrutura e da Agricultura. A coordenadoria de Estradas e Rodagens é que dirigiu o serviço.