MUNDO NOVO: “Expansão ocorre para todos os lados”, diz vice-prefeita Rosária

A vice-prefeita Rosária Andrade esteve visitando o loteamento Pai Abraão no início desta última semana se abril. No local a vice-prefeita conheceu a estrutura que comercializa 56 lotes de 1.200 m².

Após receber a informação de que 21 lotes já foram vendidos para empresas, áreas de lazer e residências a vice-prefeita apontou que “a expansão em Mundo Novo ocorre para todos os lados”.

Próximo dali, a C.Vale abriu a sua unidade de recebimento de grãos no Parque Industrial I e promete abrir o seu escritório agropecuário no bairro Copagril , até o meio do ano.

O loteamento visitado fica as margens da Br-163 e defronte a Galeria Canaã. Outros loteamentos, como o Alto Paraíso e Santíssima Trindade, mostram a expansão da cidade sentido Guaíra e Eldorado.